Le Premier ministre au musée des impressionnismes de Giverny

Le Premier ministre Edouard Philippe est jeudi 29 mars 2018 au musée des impressionnismes de Giverny (Eure) pour le vernissage de l'exposition Japonisme, placée sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron.

Le Premier ministre est en terres impressionnistes, jeudi 29 mars 2018. Le Normand Édouard Philippe sera au musée de Giverny, dans l'Eure. Il assiste au vernissage de l'exposition Japonisme, placée sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron.

Trouver des mécènes

"On célèbre cette année les 160 ans des relations diplomatiques entre la France et le Japon, et les 150 ans des débuts de l'ère Meiji, l'ère des Lumières dans ce pays", détaille Frédéric Frank, directeur général du musée des Impressionnismes.

Outre le Premier ministre, le musée reçoit aujourd'hui des chefs d'entreprise, avec l'idée de trouver de nouveaux mécènes. "C'est un bel équipement, qui a beaucoup d'ambition et a besoin de se moderniser, de progresser", poursuit Frédéric Frank.

Un tiers de visiteurs étrangers

Pour cette exposition, Giverny espère accueillir 110 000 visiteurs. Le musée accueille 30 à 35% de touristes étrangers, mais les Normands représentent aussi une grande partie des visiteurs. "C'est l'un de nos objectifs, partager ce patrimoine avec les locaux."

Emmanuel Macron viendra-t-il un jour au musée de Giverny ? "C'est vrai qu'il s'intéresse à l'art et aux musées. S'il souhaite venir, il sera le bienvenu", conclut Frédéric Frank.

AUDIO - Frédéric Frank, directeur général du musée des Impressionnismes à Giverny

A LIRE AUSSI.

Le musée national de Beyrouth exhume les trésors de son sous-sol

Le musée du Louvre Abou Dhabi ouvrira ses portes le 11 novembre