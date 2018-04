"Les bains de mer" : du 6 pièces au monokini, un spectacle humoristique sur l'évolution des mœurs

Plongez-vous dans l'histoire des bains de mer grâce à ce spectacle humoristique composé par la Cie normande Les pieds dans l'eau et présenté à Muséoseine à Caudebec-en-caux (Seine-Maritime) le samedi 31 mars 2018.

Né de la rencontre de trois artistes normandes fières du patrimoine culturel de leur territoire Les bains de mer est un spectacle muet circassien, joyeux et décalé qui évoque l'évolution d'une mode, mais aussi des mœurs, des costumes et des loisirs balnéaires. Création 2017, cette pièce de théâtre de rue est accueillie par Muséoseine pour célébrer le retour des beaux jours et rappeler une page essentielle de l'histoire moderne de la Normandie. La metteure en scène Valérie Lecoq nous dévoile les petits secrets de ce spectacle bien de chez nous :

Comment ce spectacle est-il né ?

"C'est notre troisième collaboration après les Bavacheuses et Y'a pas de mal. Hélène François et Marie Stepowski, les interprètes, partagent avec moi un fort intérêt pour le patrimoine et la tradition normande. Dans les précédents spectacles, nous évoquions les expressions du Pays de Caux et la tradition des rebouteux et cette fois nous avons voulu retracer l'évolution des bains de mer. À l'origine je suis guide conférencière alors dans ce spectacle nous avons souhaité croiser nos compétences, Hélène et Marie dans le cirque et le spectacle vivant et moi en matière d'histoire."

Quelle forme avez-vous donnée à ce spectacle ?

"C'est un spectacle de rue avec un décor assez sommaire et facilement transportable. Nous avons choisi d'en faire un spectacle muet essentiellement basé sur le comique visuel en nous inspirant de l'humour de Jacques Tati ou de Mr Bean : c'est plutôt caricatural et vraiment joyeux. Les deux comédiennes sur scènes sont accompagnées par des musiques et des bruitages qui nous transportent d'une époque à une autre. Un calendrier s'égrène pour nous donner quelques indications temporelles plus précises. On retrouve surtout dans ce spectacle différentes disciplines circassiennes comme l'acrobatie et le jonglage et c'est un spectacle interactif !"

Quelle importance accordez-vous au costume ?

"Nous retraçons l'histoire des bains de mer du milieu du 19e siècle aux années 70, de son but thérapeutique des débuts jusqu'à l'apogée de la société des loisirs par le biais de l'évolution du maillot de bain. Pour ce spectacle, de nombreux costumes ont été spécialement créés. Nous avons fait des recherches historiques pour s'approcher au mieux de la réalité, des premiers costumes six pièces avec corset jusqu'au monokini et c'est un long effeuillage d'un peu plus d'un siècle qui s'accomplit sous les yeux du spectateur. Cela permet d'évoquer les règles strictes qui régissaient les bains de mer puis la libération progressive des mœurs."

Pratique. Samedi 31 mars à 18 heures. Muséoseine à Caudebec-en-Caux. Tarifs 4,5/6 €. Tél. 02 35 95 90 13