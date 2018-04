L'horoscope signe par signe de ce vendredi 30 mars 2018

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25.

Bélier

Vous voulez toujours plus d'autonomie dans vos activités et dans votre vie en générale. Votre discours est diversement apprécié. Depuis longtemps déjà, vous rêvez de traversée en solitaire.

Taureau

Vous avez pris de bonnes résolutions. Vous nourrir sainement, ainsi profiter de la vie plus près de la nature. Un véritable art de vivre.

Gémeaux

Vous serez marqué par les mésaventures familiales de l'un de vos amis. Ces déchirements vous renverront à votre propre histoire. Evitez de prendre position. Restez neutre.

Cancer

Vous risquez de piquer une colère noire vis-à-vis de l'un de vos collègues. Vous cracherez des flammes. Une vengeance incandescente ne saurait tarder.

Lion

Un peu anxieux vous redoutez tous les cataclysmes possibles. Toutefois le dialogue s'installe entre deux personnes qui se détestaient jusqu'alors. Tout est presque gagné grâce à vous.

Vierge

Vous êtes sensible à la fragilité des autres. La misère des plus vulnérables vous émeut. Votre marge de manœuvre est plus vulnérable et mince. Votre battement d'aile de papillon a une incidence à votre échelle.

Balance

Vous avez l'envie d'espaces inconnus à explorer. Des lieux probablement mais aussi des personnes. Vivre de nouvelles expériences authentiques et singulières.

Scorpion

Les masques tomberont à votre bénéfice. Vous avez eu à déplorer des rapports conflictuels et malsains dans votre travail. Vous rirez sous cape. Enfin la vérité va éclater.

Sagittaire

Vous êtes bien conscient que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous agacez parfois dans vos démarches. Vous êtes " le poil à gratter " de vos adversaires. Qu'importe.

Capricorne

Jour de chance. Misez avec modération. La roue tourne débloquant quelques situations qui paraissaient à jamais insolubles et là, la lumière fuse.

Verseau

Vous aurez des arguments peut être discutables mais au fond vous remporterez tous les suffrages après avoir défendu ce qui vous apparaissait essentiel.

Poissons

Le weekend vous apporte bien des surprises plutôt positives. C'est une très bonne période pour investir affectivement. Tout est possible. Lâchez-vous !