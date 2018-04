Orne : les syndicats claquent la porte du CDEN

Mercredi matin 28 mars 2018, les syndicats d'enseignants ont quitté une réunion de CDEN consacrée à l'organisation des écoles pour la rentrée 2018/19. Ils dénoncent un non-respect de la législation sur les 4,5 jours d'école par semaine.

Les syndicats d'enseignants de l'Orne (SE-Unsa, SNUipp-FSU, Sud éducation) ainsi que la Ligue de l'Enseignement ont quitté une réunion de Conseil départemental de l'Éducation Nationale, mercredi matin 28 mars 2018, en désaccord avec les horaires de classes imposés à partir de la rentrée scolaire de septembre 2018 : à certains endroits, ils ne respectent pas le cadre légal (sauf dérogation) de 4 jours et demi de classe par semaine, avec une pause méridienne d'une heure trente.

Pas de discussion

Les dérogations doivent être demandées conjointement par la commune et le conseil d'école. Or, en certains endroits, la position des enseignants et des parents en conseil d'école n'a pas été prise en compte, dénoncent les syndicats qui insistent par ailleurs sur le fait que ces décisions soient déjà actées, alors qu'elles auraient dû être proposées, puis discutées, lors du CDEN. Les syndicats dénoncent une décision ou le pédagogique a été supplanté par le caractère économique et politique.

