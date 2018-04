Le projet de musée de Ouistreham à nouveau devant la justice

Mardi 10 avril 2018, le dossier du projet de centre d'interprétation des relations franco-britanniques de Ouistreham (Calvados) sera à nouveau sous le feu de l'actualité judiciaire.

Nouveau rebondissement dans le projet de centre d'interprétation des relations franco-britanniques qui devait voir le jour en 2019 à Ouistreham (Calvados). Mardi 10 avril 2018, le dossier passera devant le tribunal administratif de Caen.

L'attribution du marché remis en cause

Le préfet a en effet déposé un référé. Il remet notamment en cause la composition du jury qui a procédé à la sélection de l'architecte qui a décroché le marché de la maîtrise d'œuvre. Il estime également que les motivations exprimées par ce même jury sur le choix du candidat retenu ne sont pas assez claires.

Du côté de Romain Bail, le maire de Ouistreham, "c'est l'incompréhension totale" face à cette mise en cause. "Nous avons admis à concourir plus de 130 candidats, nous ne comprenons pas ce qu'il aurait fallu faire de plus ! Tous les PV sont là pour attester que les critères de sélection été clairs et très détaillés", poursuit l'élu avant de glisser que "dire que le choix n'est pas suffisamment justifié est une remarque très subjective."

Pour lui, "tout cela tombe de manière étonnamment concomitante dans le calendrier politico-judiciaire". Romain Bail devra en effet répondre, deux jours après cette audience, d'accusation de faux et usage de faux dans ce même dossier du projet du centre d'interprétation des relations franco-britanniques.

