Nouveau CHU de Caen : les premières images dévoilées

Le maître d'œuvre pour le futur CHU de Caen (Calvados) a été choisi mardi 27 mars 2018. Il s'agit de l'architecte AIA Architectes. Les premières images du futur CHU ont été dévoilées.

En 2026, les premiers patients feront leur entrée dans le nouveau CHU de Caen, reconstruit au même emplacement que l'actuel. L'architecte de ce projet colossal a été choisi mardi 27 mars 2018. Il s'agit de AIA Architectes dont le siège est installé à Paris. "La pose de la première pierre est programmée pour 2019. Elle concernera le bâtiment dédié à la logistique, la pharmacie et la biologie", expliquait en janvier dans nos colonnes Christophe Kassel, le directeur du CHU. Une première livraison est prévue en 2021-2022. "La reconstruction porte sur un budget global de 502 millions d'euros".

La tour disparaît

Le nouveau bâtiment de 110 000 m2 va s'étendre sur 12,5 hectares sur le site actuel du CHU. La tour emblématique érigée sur le plateau Nord de Caen depuis 1973, disparaît au profit d'unités disposées autour de deux bâtiments principaux.

Les premiers visuels du nouveau CHU de Caen ont été dévoilés - AIA-Life-Designers

À l'intérieur, 35 salles de bloc et 26 salles d'imagerie (IRM). 1 049 lits et places sont programmés dont 85 % de chambres individuelles. Actuellement, il y en a 1 615. Le centre hospitalier universitaire se veut moderne et connecté pour favoriser notamment l'ambulatoire et le parcours des patients dès leur arrivée dans le bâtiment.

Les premiers visuels du nouveau CHU de Caen ont été dévoilés - AIA-Life-Designers

