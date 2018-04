Lina Doran en live

La chanteuse caennaise Lina Doran dévoile son dernier EP "In the dark" en avant-première. Un mini-album qui présente les titres qu'elle a composés, lors de voyages à Londres et aux États-Unis et qu'elle a enregistré en Normandie grâce à une campagne de crowdfunding.

Pratique. Vendredi 30 mars, à 20 h 30 au Portobello, 7 avenue de Tourville à Caen.

