Pâques : une période importante pour les chocolatiers

La fête de Pâques est célébrée le 1er avril 2018. Lors de cette fête, les chocolatiers réalisent une bonne partie de leur chiffre d'affaires. À quelques jours de la fête, tout est prêt pour accueillir et ravir les clients. Mais cela nécessite une bonne organisation et des semaines de préparation, comme chez L'atelier du chocolat à Rouen (Seine-Maritime).

Œufs, lapins, poules, cloches en chocolat sont apparus en vitrine depuis quelques semaines. La fête de Pâques est le 1er avril 2018. Une fête judéo-chrétienne qui est aussi, pour beaucoup, l'occasion de déguster le traditionnel œuf en chocolat.

La période est primordiale pour les chocolatiers qui réalisent une partie importante de leur chiffre d'affaires. "Avec Noël, ce sont les deux plus gros événements de l'année", précise Djanaïssa Chettouh, vendeuse chocolatière à l'atelier du chocolat à Rouen (Seine-Maritime). Son magasin réalise plus de 20 % de son chiffre d'affaires à Pâques.

Préparations depuis mi-janvier

Alors pas question de se louper, Djanaïssa Chettouh prépare cette période des semaines à l'avance pour que tout soit prêt le jour j. Dans son atelier, elle fabrique les plaques de chocolat mais les moulages pour Pâques sont, eux, conçus au siège de l'entreprise à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). "On a commencé à les recevoir mi-janvier, explique-t-elle. Ça nous permet d'avoir le temps de les préparer pour avoir un maximum de produits possible." Et pas de souci de conservation puisque les produits de Pâques sont consommables jusqu'au 30 juin et doivent se conserver à "18-20 °C", précise la chocolatière.

Qui dit période importante dit aussi travail supplémentaire alors Djanaïssa Chettouh n'emploie pas de personnes en renfort mais fait des heures supplémentaires, "on arrive à s'en sortir", dit la jeune femme qui travaille depuis 7 ans à l'atelier du chocolat. L'œuf reste le produit phare de Pâques avec les traditionnelles poules et cloches.

