Quatre prévenus condamnés à Rouen pour des agressions de passants

Quatre prévenus ont été jugés en comparution immédiate, lundi 26 mars 2018, par le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime). Ils ont été condamnés pour des violences en réunion sur la voie publique à l'encontre de passants.

La police est appelée par les deux victimes dans la soirée du samedi 24 mars 2018. Ils viennent de sortir d'un restaurant de Rouen (Seine-Maritime) et se sont vus demander du feu par un des prévenus qui a traversé la rue pour les rejoindre. Leur réponse négative énerve l'individu, qui les agresse à coups de poing et coups de pied. Ses trois amis viennent lui prêter main-forte et, à quatre contre deux, déclenchent une bagarre générale. L'une des victimes perd connaissance et gît sur le trottoir à l'arrivée des policiers que les prévenus n'ont pas attendus pour prendre la fuite.

La description des agresseurs permettra de les appréhender quelques rues plus loin. Ils sont immédiatement placés en garde à vue. Tous sont manifestement sous l'empire de l'alcool mais ils refusent le contrôle d'alcoolémie et ne reconnaissent pas les faits, prétendant être eux-mêmes victimes de l'agression.

Une affligeante lâcheté

Les deux victimes sont dirigées vers l'hôpital et un certificat médical attestera de coups et d'hématomes sur le corps ainsi que de blessures au visage. Ils obtiendront quatre jours d'incapacité temporaire de travail.

L'un des prévenus, le plus virulent, est déjà connu des services de police pour des affaires de stupéfiants.

Pour la partie civile, "la totale responsabilité des prévenus est évidente", et le ministère public dénonce "une affligeante lâcheté dans les faits". Leur défense souligne que "l'interprétation à charge des faits est très excessive". Le tribunal condamne finalement Saïd Sehaki, 20 ans, à huit mois de prison ferme et prononce son maintien en détention. Les trois autres agresseurs écopent de six mois de prison avec sursis.

