Coupe Davis: la France sans Gasquet pour le quart de finale

Yannick Noah a choisi de se passer de Richard Gasquet, revenu récemment de blessure, pour le quart de finale de Coupe Davis face à l'Italie du 6 au 8 avril à Gênes.

Le capitaine de l'équipe de France, déjà confronté aux blessures de Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, a retenu Lucas Pouille, Jérémy Chardy, Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut pour aller défier Fabio Fognini et sa bande sur terre battue.

