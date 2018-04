Maître Gims pourrait retirer ses célèbres lunettes de soleil

Le chanteur est prêt a laisser de côté son accessoire fétiche dans une seule condition, et ce ne sera pas sur un plateau télé ou dans un clip.

Qui se cache réellement derrière ces lunettes noires ? Maître Gims les porte depuis son arrivée sur le marché musical français. Rares sont les scènes et les vidéos ou le public parvient à voir son vrai visage. Il avoue, qu'au début, ses lunettes lui permettaient de cacher une certaine timidité, mais très vite elles lui ont permis de se forger une personnalité, d'associer un visuel à ses chansons populaires et entraînantes diffusées à la télé et en radio.

Maître Gims n'assume pas vraiment le succès qu'il rencontre et se dit heureux d'avoir réussi à conserver son intimité en ne les portant qu'en représentation, ce qui lui permet d'être "tranquille" dans sa vie au quotidien.

Il y a deux ans, lors d'une interview sur le plateau du journal de France 2, Maître Gims a failli franchir le cap lorsque Laurent Delahousse lui a demandé d'enlever ses célèbres verres fumés et brillants. Fausse joie.

En Juin 2017 les utilisateurs de l'application Snapchat ont eu une surprise :

Une question subsiste tout de même, a-t-on réellement besoin de voir le vrai visage de Maître Gims ? Après tout chaque artiste a sa touche personnelle, son style, qu'il soit vestimentaire, vocal ou gestuel.

En réalité une seule raison poussera Maître Gims à réellement enlever ses fameuses lunettes, c'est le cinéma ! Il songe à se passer de son accessoire à condition d'avoir un rôle d'acteur. Une présence dans un volet d'Avengers ou d'X-Men lui convient bien. A priori Maître Gims n'est pas sur le casting du reboot de Men In Black prévu dans les salles en 2019 !

Avant de passer derrière la caméra le chanteur poursuit ses efforts derrière le micro. Son dernier album "Ceinture noire" est actuellement dans les bacs et son duo avec Vianney est bien installé sur les ondes ; Tendance Ouest vous diffuse régulièrement "La même".

Notez bien les dates normandes de sa future tournée : le 5 mars 2019 au zénith de Rouen, le 14 mars 2019 au Carré des Docks du Havre et le 15 mars 2019 au zénith de Caen.

A LIRE AUSSI.

Nager avec des dauphins virtuels, une thérapie bien réelle

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Hubert de Givenchy, "maître de l'élégance", retrace 40 ans de carrière

Obama, espoirs fous à l'épreuve de huit ans de pouvoir

Obama, espoirs fous à l'épreuve de huit ans de pouvoir