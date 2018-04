L'horoscope signe par signe de ce mercredi 28 mars 2018

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25.

Bélier

Journée qui vous porte à soigner vos amitiés. Peut-être que l'on attend de vous que vous soyiez une oreille attentive aux misères de votre entourage.

Taureau

Vous mettrez votre énergie dans des activités d'éveil pour vos enfants et plus généralement votre famille. Aucun problème, simplement ce besoin d'être à l'écoute et de susciter la bienveillance.

Gémeaux

Très en forme vous aurez à cœur de vous livrer à quelques exercices physiques pour demeurer bien dans votre cœur et dans votre corps. Vous êtes dynamique et c'est bien.

Cancer

Le plat du jour : une alimentation saine et équilibrée afin d'être bien dans votre existence. Vous désirez vous séduire. Il faut souffrir pour être beau !

Lion

Journée un peu terne. Ennuis et difficultés à entreprendre quoi que ce soit. Du vague à l'âme. Profitez de cette journée pour récupérer un peu. Demain est un autre jour.

Vierge

Vous tenterez de comprendre certains malaises. Dans votre cadre de travail il manque une communication évidente. Crainte doublée d'acidité envers la hiérarchie. A qui profite le crime.

Balance

Vous êtes épuisé. Le rythme vous apparait intenable. Vous manquez de temps pour tout faire. Vous faites au mieux mais ça ne suffit pas.

Scorpion

Vous ne donnerez aucun crédit à la rumeur. Fake news qui sont mises au même pied d'égalité d'un fait réel. Faites preuve d'objectivité avant d'éprouver des angoisses pour rien.

Sagittaire

Vous serez agacé à l'égard d'attitude déplacée de la part de collègues de travail. Comment faire pour vous imposer et faire valoir votre droit à la dignité.

Capricorne

Vous aurez à cœur de vous octroyer quelques minutes pour pratiquer de la marche, exercices physiques qui ne peuvent être que bénéfiques. Bel apport de sérénité à venir.

Verseau

Journée de grande consommation. Faites attention à ne pas dépenser plus que de raison. La tentation est grande. Fixez-vous des barrières limites.

Poissons

Cessez de vous faire peur alors qu'il n'y a pas nature à s'inquiéter. Le soleil irradie votre signe. Vous êtes la star du zodiaque en plein carré VIP