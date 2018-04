Les Spice Girls de retour dans un film d'animation ?

Le groupe de pop, icône des années 1990, serait de retour grâce à un film d'animation en développement, selon Variety.

Le "Girl Power" reviendrait-il en version animée ? Les Spice Girls auraient donné leur accord pour créer des super-héroïnes à leur effigie pour les besoins d'un film d'animation, encore en développement.

Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chrisholm et Geri Halliwell retrouveront leurs personnages respectifs de Posh Spice, Scary Spice, Baby Spice, Sporty Spice et Ginger Spice qui se verront attribuer des pouvoirs selon leur propre personnalité. Les chanteuses assureront bien évidemment le doublage des voix de leur personnage animé. Leur manager Simon Fuller n'a pas souhaité commenter ces informations selon le site américain.

Cette nouvelle arrive après de récentes rumeurs sur une possible reformation du groupe britannique et un éventuel retour sur scène suite à leurs retrouvailles en février dernier. Victoria Beckham avait tout de même minimisé les chances d'une possible tournée.

Créé par casting en 1994, le groupe de pop a connu un succès international dès son premier single "Wannabe" et a vendu 85 millions d'albums à travers le monde. Les "Spice Girls" s'étaient séparées en 2000 avant de revenir sept ans plus tard le temps d'une tournée mondiale et lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres en 2012.

Bien qu'un retour de Melanie Brown, Emma Bunton et Geri Halliwell a été annoncé en 2016, celui-ci ne s'est jamais concrétisé.

