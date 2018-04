Pour un beau littoral, "Nettoie ta plage"

Comme chaque début de printemps depuis 1997, l'association MAUNA KEA met en place une journée de sensibilisation et de nettoyage de la plage.

Dans le cadre des " initiatives océanes " de la SURFRIDER Foundation, le MAUNA KEA Surf Club organise un nettoyage de plage ouvert à tous à la pointe d'Agon-Coutainville ce dimanche. L'année dernière, l'événement qui a rassemblé plus de 180 personnes, a permis de ramasser plusieurs tonnes de déchets sur seulement 3 kilomètres de plage.

Nettoie ta plage permet de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de l'écologie, du développement durable et de la préservation intelligente des sites classés. Un événement d'autant plus important cette année comme l'expliquent les organisateurs " Avec les tempêtes de cet hiver, de nombreux déchets sont venus s'échouer sur les côtes et les différentes crues des cours d'eau ont charrié énormément de détritus jusque dans les havres et par conséquent sur les plages "

L'organisation mettra à disposition des participants un " kit du nettoyeur " contenant une paire de gants un T-shirt (pour les premiers arrivés) et plusieurs sacs plastiques (recyclables) pour collecter les déchets. Un verre sera offert aux participants à 18h au Casino de Coutainville.

Dimanche 1 avril 2018 à 15h00. Le rendez-vous est au ponton de la pointe d'Agon.