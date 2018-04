Apologie du terrorisme : Stéphane Poussier condamné à un an de prison avec sursis

Stéphane Poussier, ancien candidat aux élections législatives La France Insoumise dans le Calvados comparait devant le tribunal de grande instance de Lisieux mardi 27 mars 2018, pour apologie du terrorisme. Samedi 24 mars il s'était réjoui dans des tweets de la mort du gendarme Arnaud Beltrame.

Après 48 heures de garde à vue, Stéphane Poussier apparaît devant la cour du Tribunal de grande instance de Lisieux (Calvados) calme et attentif, mardi 27 mars 2018. Le président du tribunal lui expose les faits qui lui sont reprochés. À savoir quatre tweets le matin de la mort d'Arnaud Beltrame dans lesquels Stéphane Poussier se réjouissait de la mort du colonel.

• Lire aussi. Mort du gendarme Arnaud Beltrame. Un ex-candidat France insoumise du Calvados placé en garde à vue pour apologie du terrorisme



Confusion et irrationalité

"Je suis dans une période de confusion", explique-t-il à la barre faisant référence à une opération qui, depuis 2017, l'affaiblit physiquement et psychologiquement. "J'ai du mal à expliquer ce qui m'a poussé à écrire ces tweets". Stéphane Poussier explique qu'au matin du samedi 24 mars 2018, il n'avait pas eu écho de la mort d'Arnaud Beltrame. "Je ne lis plus les journaux et je ne regarde plus la télé. Au moment d'écrire le premier tweet je ne savais pas qui était Arnaud Beltrame".

Dans un de ces quatre tweets, Stéphane Poussier écrivait : "JE NE SUIS PAS GENDARME". "J'étais en colère de cette unanimité autour de la mort d'Arnaud Beltrame. Je voulais me différencier". Stéphane Poussier a été vu par un expert psychiatre pendant sa garde-à-vue. S'il n'en ressort pas d'anomalie mentale, l'expert note une "une haine froide de l'uniforme et une tendance à la paranoïa".

"Je présente des excuses sincères

à la famille d'Arnaud Beltrame"

En prenant la parole, Stéphane Poussier a tenu à présenter ses excuses. " Je regrette la brutalité du propos et la publicité. Je présente des excuses sincères à la famille du colonel Beltrame ainsi qu'à ses collègues gendarmes et policiers. Voilà mon état d'esprit. C'était inapproprié et cruel pour les proches d'Arnaud Beltrame ".

Le procureur de Lisieux a requis six mois d'emprisonnement dont quatre mois en sursis ainsi qu'une peine inéligibilité de sept ans. L'association GendXXI se constitue partie civile et demande 1 500 euros d'amende.

Stéphane Poussier a finalement été condamné à un an de prison avec sursis. Il est aussi privé de ses droits civiques pendant une période de sept ans.

