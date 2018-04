Malgré une procédure de reconduite à la frontière, il vole dans un magasin de Caen

Mercredi 3 janvier 2018 un homme dérobe pour 150 € de cosmétiques dans le magasin Sephora des rives de l'Orne à Caen (Calvados). Il a comparu lundi 26 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Un Géorgien âgé de 34 ans a été jugé pour vol lundi 26 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits reprochés ont eu lieu le mercredi 3 janvier 2018 dans un magasin de parfumerie.

Une procédure antérieure de reconduite à la frontière

Interpellé par un agent de sécurité, l'homme qui a pour 150 € de produits cosmétique Chanel et Dior cachés dans ses manches, se montre virulent. "C'est la première fois que je vole. Je suis avec ma famille sans ressources et j'ai une femme et deux enfants sans recevoir de secours depuis cinq mois." Mais il apparaît que l'homme a été jugé en son absence, il y a quelques mois, au tribunal de Cherbourg pour le même délit et condamné à trois mois de prison avec sursis. A cette occasion une procédure de reconduite à la frontière lui avait été notifiée ce qui expliquerait qu'il ne bénéficie plus d'aucune aide de l'Etat.

Le prévenu qui ne s'est pas présenté à l'audience de Cherbourg semble avoir du mal à comprendre que l'on puisse le juger en son absence. Une peine de prison avec sursis est requise par le ministère public. Il écope de deux mois de prison avec sursis.

