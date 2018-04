Fermeture de classe : les parents dans la rue

Une manifestation d'une cinquantaine de parents a eu lieu, lundi 26 mars 2018 en fin d'après-midi au Bourg-saint-Léonard, près d'Argentan (Orne) pour s'opposer à la fermeture d'une classe maternelle.

Les parents d'élèves du regroupement pédagogique d'Exmes (Orne) se sont réunis pour manifester sur le carrefour central du Bourg Saint Léonard, près d'Argentan, lundi après-midi 26 mars 2018.

Barrage filtrant

L'année dernière, ils avaient déjà subi une fermeture de classe, et la fermeture de l'école de Silly-en-Gouffern, justifiée par une baisse d'effectif. Mais cette année, selon eux, malgré des effectifs qui sont en augmentation de 4 élèves, l'académie veut fermer une maternelle du Bourg St Léonard et transférer les écoliers à Exmes. Ils ont donc organisé un barrage filtrant et distribué des tracts.

Ils interpellent le Ministre…

Comme le Ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer avait annoncé qu'il n'y a aucun endroit en France où on ferme une classe, quand il y a une augmentation du nombre d'élèves, les parents vont donc interpeller directement le Ministre…

A LIRE AUSSI.

Fermeture de classes: la fronde des écoles rurales qui s'estiment "sacrifiées"

Macron dans une école de campagne pour riposter aux accusations de "président des villes"

Orne: 20 fermetures et 5 ouvertures de classes à la rentrée de septembre