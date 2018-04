Terrorisme : la sénatrice Nathalie Goulet exige plus de moyens pour le renseignement

La sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet, qui a présidé une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux jihadistes, estime qu'il faut renforcer les moyens des renseignements territoriaux, après les attaques de Trèbes et Carcassonne, vendredi 23 mars 2018.

L'assaillant des attaques terroristes de Trèbes et de Carcassonne dans l'Aude, vendredi 23 mars 2018, Radouane Lakdim, faisait toujours l'objet d'un "suivi effectif" par les services de renseignement au mois de mars. C'est ce qu'a révélé le procureur de Paris, François Molins, lundi 26 mars 2018. L'homme était fiché S depuis 2014, et inscrit depuis novembre 2015 au Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), en raison de ses liens supposés avec la mouvance salafiste locale.

"Une impression de déjà vu"

Ces signalements n'ont pas permis d'éviter les attaques, ce qui inspire à Nathalie Goulet, sénatrice (UDI) de l'Orne, une "impression de déjà vu". "Je comprends que les citoyens soient passablement agacés, inquiets et révoltés. Un fiché S qu'on a vu, perdu, puis qui commet des actes irréparables… Cela devient nauséeux".

L'élue, qui a aussi présidé une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux jihadistes en France et en Europe, estime que le FSPRT comprend plus de 19 500 personnes, dont au moins 350 en Normandie. "Il faudrait 20 policiers ou gendarmes pour surveiller quelqu'un 24 heures/24, nous n'en avons pas les moyens."

Des moyens pour le renseignement

Pour Nathalie Goulet, il faut augmenter les moyens dédiés au renseignement territorial et au renseignement humain. "Sur cette affaire de Carcassonne, dit-elle, ce qui a failli, c'est l'appréciation sur le terroriste".

Quant à la proposition de certains élus, notamment les Républicains Laurent Wauquiez et Éric Ciotti, de rétablir l'Etat d'urgence, Nathalie Goulet rappelle que "toutes les mesures qu'il prévoit ou presque sont désormais inscrites dans le droit commun". Et de conclure : "c'est une proposition tout à fait absurde".

AUDIO - Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne, invitée de la rédaction de Tendance Ouest

A LIRE AUSSI.

Attaques jihadistes: hommage unanime au gendarme tombé "en héros"

Attaques dans l'Aude: le gendarme "héros" succombe à ses blessures

Attaques dans l'Aude: le passage à l'acte de l'assaillant au coeur de l'enquête

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne