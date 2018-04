Bessin : un agriculteur relaxé pour violence supposée avec arme

Au Molay-Littry au nord-ouest de Caen (Calvados) dans la soirée du mercredi 27 décembre 2017, un agriculteur, pour protéger l'amie de sa compagne, se serait rendu coupable de violence avec l'usage supposé d'une arme. Lundi 26 mars 2018, il a dû s'en expliquer devant le tribunal de grande instance de Caen.

Lundi 26 mars 2018, un homme âgé de 55 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour transport et détention d'une arme de catégorie C, non déclarée et violence supposée avec usage de cette arme, le mercredi 27 décembre 2017 au Molay-Littry au nord-ouest de l'agglomération.

Sort-il un fusil à pompe Baretta de son véhicule ?

L'agriculteur explique que ce soir-là, l'ex-compagnon d'une amie de sa femme est venu chez celle-ci récupérer un téléviseur lui appartenant. L'individu se montre énervé et menaçant, de toute évidence sous emprise de l'alcool. Le prévenu, pour calmer le jeu, accompagne en voiture la femme pour récupérer le téléviseur déposé chez une connaissance. A leur retour, l'homme se jette sur elle. L'agriculteur aurait alors sorti de son véhicule un fusil à pompe Baretta et l'aurait frappé avec la crosse, lui occasionnant cinq jours d'incapacité total de travail.

Dossier "flou"

Le prévenu reconnaît bien que l'arme était dans sa voiture mais affirme ne pas y avoir touché. "Ce fusil m'a été prêté il y a bien des années car un renard tuait mes poulets. J'avais même oublié qu'il était là". La victime qui néanmoins a bien été blessée au visage l'a-t-elle été avec la crosse de l'arme, a t-elle vraiment été menacée ? Pour la procureure, la non concordance des témoignages rend le dossier bien flou.

L'homme se voit relaxé pour les faits de violence avec arme et condamné à une amende de 100 € pour non déclaration d'une arme de catégorie C.

