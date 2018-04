Caen : les associations d'aide aux migrants font front commun

Lundi 26 mars 2018, un collectif regroupant une quarantaine d'associations et mouvements venant en aide aux migrants tirait la sonnette l'alarme. Ils assistent, selon eux, à un durcissement de la situation à Caen (Calvados) et en périphérie.

Il se prépare à participer aux "États généraux de la migration" : à Caen (Calvados) et en périphérie, un collectif s'est constitué autour de différents mouvements et associations venant en aide aux migrants. Le but ? Réagir face à un durcissement de la situation. "Nous sommes particulièrement inquiets du projet de loi asile et immigration, explique Patrick Arz, de l'Asti 14. Le gouvernement entend agir avec fermeté et humanité, mais pour le moment on voit surtout la fermeté."

Durcissement de la situation pour les migrants et les bénévoles

Dans le Calvados, il assure que la situation s'est durcie. "Il n'y a quasiment plus de régularisation ou de délivrance de titre de séjour pour raison de santé. Le préfet a dit qu'il allait expulser les squats car ils sont insalubres et illégaux, mais si les familles étaient hébergées, nous n'aurions pas besoin de les ouvrir", poursuit le bénévole. L'agglomération compte actuellement huit squats, dont plusieurs sont menacés de fermeture, qui accueillent entre 250 et 300 personnes "dont des enfants".

Du côté de la préfecture, on assure qu'entre 2016 et 2017, "les naturalisations ont augmenté de 31% et les titres de séjour de 4%". Sur les demandes d'asile, traitées au niveau national par l'OFPRA, elle reconnait une légère baisse, qui se ressent peut être particulièrement dans le Calvados "où l'on note une prédominance albanaise", une nationalité dont les dossiers ne reçoivent que 6% de réponses positives.

Sur les squats, elle rappelle que les expulsions se font à la demande des propriétaires. "Ce qui est clair, c'est que se sont des lieux insalubres et dangereux et que cela est une vraie préoccupation pour nous. Notre but est de mener les expulsions en proposant lorsque c'est possible un relogement. Cela a par exemple été le cas à récemment à Fleury-sur-Orne où trois familles ont été relogées."

Des amendes à Ouistreham ?

Et la situation se complique également pour les personnes qui viennent en aide aux migrants. "À Ouistreham, des bénévoles ont reçu des contraventions pour s'être garés près des migrants et les aider", raconte ainsi Miguel Martinez, l'un des fondateurs du CAMO, le Collectif d'aide aux migrants de Ouistreham. Un dossier est d'ailleurs en cours de constitution pour signaler ces faits au défenseur des droits.

Différentes manifestations seront aussi prochainement organisées.

