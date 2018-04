Mort Arnaud Beltrame : le tweet déplacé du sénateur de l'Eure Ladislas Poniatowski

Mort Arnaud Beltrame : le tweet mal placé du sénateur de l'Eure Ladislas Poniatowski

C'est un tweet qui passe mal. Lundi 26 mars 2018, à 11 h 25, Ladislas Poniatowski, sénateur de l'Eure, ancien maire de Quillebeuf-sur-Seine, a publié sur son compte Twitter "EN COLÈRE. C'est plus facile de limiter la vitesse et d'emm… les Français que de surveiller les "fichés S" étrangers qui égorgent nos gendarmes et tuent des innocents !"

EN COLÈRE. C'est plus facile de limiter la vitesse et d'emm... les Français que de surveiller les "fichés S" étrangers qui egorgent nos gendarmes et tuent des innocents! pic.twitter.com/uLP8o783DB — Ladislas Poniatowski (@l_poniatowski) 26 mars 2018

Une comparaison qui passe mal, 72 heures après la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame dans les attaques perpétrées par Radouane Lakdim à Trèbes et Carcasonne.

Nombreux internautes réagissent aux propos de l'élu, à l'image de PaulDG : "Beaucoup de fichiers S sont arrêtés avant même de passer à l'acte. Ce tweet ne rend absolument pas hommage aux forces de l'ordre qui travaillent au quotidien pour assurer notre sécurité." Et She534 de poursuivre : "J'ai honte pour eux, et je prie que les familles des victimes ne lisent pas toutes ces insanités, leurs chagrins et déjà assez grand, sans rajouter ça (SIC)"

Le week-end dernier déjà, un tweet avec suscité une vague d'indignation. Celui de Stéphane Poussier, ancien candidat La France Insoumise aux élections législatives 2017 dans le Calvados. Il s'y réjouissait de la mort du gendarme. Interpellé à Dives-sur-Mer, à quelques kilomètres de Caen, il a été placé en garde à vue pour "apologie du terrorisme".

Ladislas Poniatowski est le fils de Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur sous Valéry Giscard d'Estaing.

