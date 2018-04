Hockey sur glace (finale) : les Dragons de Rouen pour enfoncer le clou

Lundi 26 et mardi 27 mars 2018, la série finale entre les Dragons de Rouen et les Bruleurs de Loups de Grenoble continue avec les matches 3 et 4 qui se déroulent sur l'Ile Lacroix. Coup d'envoi du match 3 à 20h15 puis du match 4 à 20h30.

Bien partis dans cette finale des play-off de Saxoprint Ligue Magnus, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reçoivent les Bruleurs de Loups de Grenoble pour les matches 3 et 4 dans une patinoire de l'Ile Lacroix qui annonce déjà complet pour ces deux rencontres.

A 2-0 dans cette série, les Jaunes et Noirs ont surpris tout le monde en allant chercher deux victoires sur la glace grenobloise et se sont mis donc dans de bonnes dispositions pour les deux prochaines rencontres à domicile.

Remake de 2013 ?

Si les Rouennais restent bien partis, il faut tout de même se rappeler que lors de la saison 2012-2013 survolée par les Ducs d'Angers lors de la saison régulière (Rouen avait fini deuxième), les Dragons avaient remporté les deux premiers matchs 5-3 et 3-2 aux tirs aux buts sur la glace d'Angers avant de perdre les matches 3 et 4 sur l'Ile Lacroix 3-1 et 7-4. Une situation que les joueurs de Fabrice Lhenry veulent éviter même si à l'époque, l'issue finale avait été en faveur des Dragons qui avaient remporté un 13e titre lors de la prolongation d'un match 7 disputé à Angers.

Mais les statistiques restent les statistiques et une saison ne fait pas l'autre, les Rouennais devront produire les mêmes performances qu'à Grenoble et prendre si possible moins de pénalités car les Isérois sont bons en supériorité numérique avec plus de 20% de réussite depuis le début des play-off. Mais les Rouennais ne sont pas en reste avec un pourcentage en infériorité numérique de plus de 90%.