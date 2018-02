Nouvelle collecte des déchets sur l'agglo du Havre

À partir du lundi 12 février 2018, l'agglomération du Havre (Seine-Maritime) étend la collecte des biodéchets à 17 000 foyers du Havre (ville haute) et de Sainte-Adresse (Seine-Maritime). De nouveaux bacs au couvercle marron ont été distribués.

L'agglomération du Havre (CODAH) menait depuis 2013 l'expérimentation de la collecte des biodéchets en porte à porte. Le test a été jugé concluant. La CODAH va du coup étendre ce principe à 17 000 foyers des zones pavillonnaires en ville haute du Havre (Seine-Maritime) et de Sainte-Adresse (Seine-Maritime) à partir du lundi 12 février 2018.

Les biodéchets sont les déchets compostables. Il peut s'agir de pelouse, des branches d'arbres et autres végétaux ou encore les restes alimentaires. Les biodéchets représentent environ 20% du volume total de nos déchets. Écoutez Gilbert Conan, vice-président de la CODAH :

Un nouveau bac : marron

La nouvelle collecte à partir du 12 février 2018 ne concerne que les pavillons. La collecte des biodéchets en immeuble est plus compliquée à mettre en place (à cause notamment du nombre de poubelles), mais elle le sera dans quelques années. Pour ramasser ces biodéchets des bacs au couvercle marron ont été distribués et, pour simplifier la collecte, il y aura un ramassage par semaine pour chaque bac (un passage pour le gris, un passage pour le jaune et un passage pour le marron).

Évolution de l'application TriPratik

Pour aider les habitants à bien trier et à s'adapter à la nouvelle collecte, l'agglomération du Havre fait évoluer son application mobile TriPratik. À partir du lundi 12 février 2018, l'application pourra indiquer les jours de collecte en plus de la localisation des points d'apport volontaire et de l'identification des différents déchets.

