Bonne table rouennaise : la Petite adresse, à Sotteville-lès-Rouen

Cette semaine, la rédaction rouennaise de Tendance Ouest vous fait découvrir La Petite adresse, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), pour sa bonne table de la semaine.

C'est un restaurant qui porte bien son nom. "La petite adresse" est installé à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), dans un quartier discret, résidentiel, entre des maisons mais à côté du métro. Une petite adresse qui mérite pourtant d'être connue. Quand on pousse la porte, on trouve une petite salle, avec une dizaine de tables, dans une ambiance moderne et colorée, teintée de bleue.

Une décoration qui fait penser aux diners américains et pour cause, la spécialité de la maison c'est le burger. Une dizaine de variétés est disponible sur la carte, avec des prix variant de 9,90 à 13,90 euros.

Des desserts gourmands

Difficile de prendre une décision, tant le choix est large. Je me porte finalement sur le Beef BBQ burger avec notamment un steak de 140 g, du comté affiné, des petits oignons caramélisés et des tomates pour la fraîcheur. Bon réflexe du serveur qui pense à demander la cuisson de la viande. Le pain est fourni par une boulangerie, à la fois moelleux et croustillant sur le dessus. Les burgers sont accompagnés de frites et, pour les amateurs de fromage, il est possible de les recouvrir de cheddar fondu qui est servi devant vous. Un véritable spectacle qui finit d'ouvrir l'appétit. À noter que les végétariens ne sont pas oubliés puisque le restaurant propose des steaks de soja dans tous les burgers, à la place de la viande.

Enfin, les desserts raviront tous les gourmands avec une carte très originale. Mon coup de cœur : le tiramisu au Kinder Bueno, servi généreusement. Je m'en sors pour 17,80 euros plat et dessert pour cette petite adresse qui a tout d'une grande !

Pratique. La petite adresse. 85 avenue Jean Jaurès à Sotteville-lès-Rouen. Tél. : 07.69.66.75.36

