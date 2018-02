Allemagne: accord entre Merkel et les sociaux-démocrates pour gouverner

Les conservateurs de la chancelière allemande Angela Merkel et les sociaux-démocrates ont trouvé après un dernier marathon nocturne de négociations un accord pour former un gouvernent de coalition en Allemagne, ont annoncé mercredi plusieurs médias allemands.

La chaîne de télévision publique ARD, le magazine de référence Der Spiegel et le quotidien le plus lu du pays Bild ont fait part d'un "accord sur un contrat de coalition", affirmant que les derniers désaccords avaient été levés. Les derniers différends concernaient la répartition des portefeuilles ministériels, la réforme de la santé et l'encadrement des contrats de travail à durée déterminée.

