Transports : un an après son lancement, le ticket par SMS est bien ancré à Rouen

Le mardi 6 février 2018, le Réseau Astuce fête le premier anniversaire du ticket SMS dans les transports de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime). Un outil dématérialisé qui s'est vite démocratisé.

Téléphones portables en main, sur les quais du tramway ou aux arrêts de bus, les habitants de Rouen (Seine-Maritime) sont de plus en plus nombreux à se laisser convaincre par le ticket SMS. Surtout pour les voyages ponctuels de ceux qui n'ont pas d'abonnement au Réseau Astuce. Le mardi 6 février 2018, la Métropole Rouen Normandie et Astuce fêtent le premier anniversaire de ce service.

Près de 1 000 ventes par jour

Et d'après les chiffres communiqués par le réseau, le titre SMS est en avance sur les temps de passage prévus. En un an, 300 000 tickets ont déjà été vendus. L'objectif des 400 000 ventes avant la fin 2018 devrait donc être atteint plus tôt que prévu. Des chiffres qui continuent à augmenter, puisque 1000 tickets SMS sont achetés chaque jour par des usagers et qu'il s'en vend un toutes les 10 secondes en période d'heure de pointe, selon Astuce.

Pratique. Pour acheter un ticket valable une heure sur l'ensemble du réseau, l'utilisateur doit envoyer le code V1 par SMS au 93000. Il sera alors facturé de 1,60€ en plus sur sa facture de téléphone.

