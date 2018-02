French Cup 2018 : les Russes de la Team Paradise au sommet

Pendant deux jours, les vendredi 2 et samedi 3 février 2018, la patinoire Guy-Boissière de l'Ile Lacroix, à Rouen (Seine-Maritime), accueillait la 24e édition de la French Cup de patinage artistique.

Le rendez-vous est maintenant connu de tous les amoureux de patinage artistique. Pour la 24e fois, Rouen (Seine-Maritime) accueillait les vendredi 2 et samedi 3 février 2018 la French Cup, une compétition réunissant 23 équipes de patinage synchronisé venues du monde entier. Des plus jeunes jusqu'aux seniors, elles ont brillé dans différentes catégories d'âge.

Bonne répétition pour les Jeanne d'Arc

Chez les Advanced Novice, les plus jeunes, seulement trois équipes finlandaises étaient en compétition. Ce sont les Team Dynamique qui l'ont emporté grâce à un score de 61,67 points. Chez les Juniors, les Russes de la Team Junost remportent la première place avec 176,18 points. Les locaux de cette étape, les jeunes rouennais de la Team Jeanne d'Arc, sont les premiers français au classement avec une belle cinquième place (113.18 points). Les autres équipes tricolores, les Black Diam's Juniors et les Zazous se placent à la neuvième (92.34 points) et à la dixième (89.66 points) places, au fond du classement. Grâce à ce résultat, la Team Jeanne d'Arc a fait le plein de confiance avant de disputer les championnats de monde de la discipline, en Croatie au mois de mars.

Enfin, chez les Senior, ce sont les Russes de la Team Paradise qui dominent la compétition et prennent la première place avec 211.18 point, devant les Finlandaises de la Team Unique (203.44 points) et d'autres Finlandaises de la Team Helsinki Rockettes (201.50 points). Les seules francaises de la compétition, les Zoulous, se hissent à la septième place sur dix avec 132.44 points.

