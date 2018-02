Oldelaf, Normand dans l'âme, revient avec un nouvel album

Avec un troisième album dans les bacs le vendredi 2 mars 2018, Oldelaf est aussi de retour en Normandie pour plusieurs concerts.

La Normandie, il l'a chantée dans Courseulles-sur-Mer, "une ode à l'amour sur une plage et sous la pluie et avec un charme incroyable". Une région où le Oldelaf - Olivier Delafosse de son vrai nom - n'a jamais vécu mais "que j'ai dans le sang par mes parents, et où je me sens bien". Celui qui dit "avoir le cœur normand" a d'ailleurs joué quelques-unes des premières dates de tournée dans la région.

Saint-Lô, Le Havre… Il s'y est senti "comme un enfant du pays" lorsqu'il a chanté ses anciens succès, qui évoquent d'ailleurs "l'hiver indien, cette saison que l'on ne rencontre qu'en Normandie", comme ses nouveaux titres. Car c'est avec un troisième opus, baptisé Goliath, que le chanteur signe son retour. Cet album, il l'a enregistré dans le mythique studio Ferber où est notamment passé Souchon, qu'il affectionne particulièrement.

La chanson, son véritable amour

Goliath, il l'a voulu plus fort musicalement, et peut-être un peu plus militant que les précédents. "Ceux qui aimaient déjà ce que je faisais vont s'y retrouver, sourit-il. Je continue à utiliser l'humour mais parfois pour des sujets un peu plus touchy. Je ne veux pas donner des leçons mais mon rêve, en tant que chanteur, c'est de faire en sorte que les gens se posent des questions en m'écoutant."

je me sens bien dans ce rôle de chanteur

Artiste touche-à-tout, il revient ainsi à ses premières amours après être passé par la comédie, la radio et même la télé où il faisait des chroniques. Avec l'humour comme fil rouge, il reconnaît avoir "un métier très très polymorphe, mais j'ai l'impression d'être à peu près droit dans mes bottes, je me sens bien dans ce rôle de chanteur. Quoiqu'il soit, mon cœur, mon passé, ils sont dans la musique et la chanson." De retour sur scène, il s'y voit rester encore… trois ou quatre ans !