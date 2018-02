Spectacle musicale peuplé d'animaux pour les enfants à Mont-Saint-Aignan

La Compagnie sottevilaise des gros ours présente un spectacle original destiné au jeune public à la MDU de Mont-St-Aignan (Seine-Maritime) le mercredi 14 février 2018.

Réunis autour d'Olivier Jaffrès, un plasticien et deux musiciens composent aujourd'hui la Cie des gros ours. Leur spectacle Le voyage du petit ouistiti destiné au jeune public marie vidéo, dessin, musique chanson et narration. La MDU les accueille le mercredi 14 février.

La simplicité du fait maison

Née en 2015, la Compagnie des gros ours est le fruit d'un projet plus ancien et plus intime : " J'ai commencé à écrire ces chansons avec mes enfants, confie Olivier Jaffrès. Je suis papa de trois filles et j'aime leur raconter des histoires". Devant le succès de ces créations présentées aux amis de la famille, le projet s'étoffe. " C'est officiellement en 2016 que le spectacle est né, suite à la commande d'une sieste musicale pour la Métropole dans le cadre de Curieux printemps". Olivier, entouré de Mathieu Teissonière, musicien et de Manu Alfrede dessinateur conçoit alors un spectacle complet : " Il combine musique et dessin live, projections et chansons mais même s'il est très écrit, nous voulons surtout qu'il garde son aspect artisanal, la simplicité qui fait son charme".

"Ce sont des histoires d'animaux, de nature, de doudous perdus, de boa et de pirates", précise Olivier Jaffrès

Ce spectacle raconte les aventures d'un petit ouistiti : "C'est notre fil conducteur. Ce sont des histoires d'animaux, de nature, de doudous perdus, de boa et de pirates", précise Olivier. Les histoires de ce ouistiti puisent à la fois dans le quotidien des enfants mais stimule aussi leur imaginaire. "Il y a toujours une grosse part accordée à la nature dans nos créations car ce sont mes balades en famille qui m'inspirent, ajoute Olivier. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons baptisé ainsi la compagnie : 'Les trois ours' évoque l'univers de l'enfance et son imaginaire mais aussi, bien sûr, la nature"

Une forme originale

Le spectacle s'articule autour d'une narration et de chansons interprétées par Olivier mais l'intrigue est également soulignée par des dessins animés en live, des manipulations d'objets et une musique live. " Même si ce spectacle est très visuel, la narration vient appuyer l'imaginaire du jeune spectateur. Il nous a semblé nécessaire de mettre des paroles sur cette histoire". Depuis un an, la troupe s'enrichit de la présence d'un quatrième musicien : Cyrille Lacheray. "Nous créons ensemble une véritable ambiance sonore : de la musique mais aussi des bruits susceptibles d'embarquer les enfants plus facilement dans l'histoire, souligne Olivier. C'est une véritable alchimie, un travail de création collectif, nous avons des façons de faire différente mais nous partageons un même univers". Manu travaille sur table aux dessins et à la manipulation d'objets et tout est filmé en live puis projeté simultanément sur écran : avec des supports très simples ils parviennent ainsi à créer quelque chose de très poétique et de magique.

Pratique. Mercredi 14 février à 15h. Maison de l'Université à Mont-St-Aignan. Tarif 5€. 02 32 76 93 01