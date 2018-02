Manche : Le plan grand froid déclenché par la Préfecture

Le niveau du plan grand froid a été déclenché par la Préfecture de la Manche, vendredi 2 février 2018, dans l'après-midi. C'est la première fois de l'hiver. Il entrera en vigueur samedi 3 février 2018 à 17 heures.

Ce sont les prévisions transmises par Météo France, indiquant un rafraîchissement significatif de l'air, qui ont conduit la Préfecture de la Manche à déclencher le niveau 1 du plan "grand froid" à partir du samedi 3 février 2018, 17 h 00. Les températures ressenties pourraient rester négatives toute la journée dimanche 4 février et lundi 5 février.

Une vigilance particulière

Les services de l'état demandent à tous les acteurs locaux (dont mairies - CCAS - services sociaux) d'accorder une vigilance particulière aux personnes vulnérables : personnes vivant dans la rue, personnes ayant un logement mais isolées, personnes occupant un logement dépourvu de chauffage, personnes de santé précaire.

Trois niveaux d'alerte

Le niveau 1 appelé "Temps Froid" correspond à une situation météorologique prévoyant des températures ressenties minimales dans la journée comprises entre -5 °C et - 10 °C. Le niveau 2, "Période de grand Froid" correspond à des températures ressenties minimales comprises entre -10 C et - 18 °C. Au-delà, c'est le niveau 3 "Froid Extrême" qui s'applique.

