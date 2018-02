À Rouen, la circulation change de sens dans la rue Beauvoisine

Pour limiter la vitesse et le trafic dans le quartier, la mairie de Rouen (Seine-Maritime) va expérimenter une inversion du sens de circulation dans la rue Beauvoisine à partir de la semaine du lundi 5 février 2018.

Remonter la rue Beauvoisine ? Une anomalie pour les Rouennais (Seine-Maritime) habitués à descendre cette artère commerçante en sens unique en direction du centre-ville. Il va pourtant falloir s'y habituer, au moins pour un certain temps. Dans la semaine du lundi 5 février 2018, la mairie lancera une expérimentation pour inverser le sens de circulation dans une partie de la rue.

Pour limiter la vitesse

Concrètement, les automobilistes pourront rejoindre la rue Beauvoisine par la rue Louis-Ricard puis par la rue Dulong, à peu près à mi-chemin de la pente. Arrivés au croisement avec la rue Beauvoisine, ils pourront s'engager à gauche pour descendre vers le centre-ville ou à droite pour remonter en direction de la place Beauvoisine.

La circulation dans la rue Beauvoisine va être complètement repensée. - Ville de Rouen

Pour la mairie, cette décision "prise en concertation avec les riverains et les commerçants" doit permettre de réduire le trafic et la vitesse dans le quartier. Des panneaux et un nouveau marquage matérialiseront ces changements.

