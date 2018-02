À Rouen, un tremplin pour les humoristes en devenir

Dans le cadre du festival étudiant les Zazimuts, un tremplin est organisé à Rouen (Seine-Maritime) pour révéler des talents cachés de l'humour. Les candidats ont jusqu'au mardi 27 février 2018 pour se faire connaître et essayer de remporter des cours avec un professionnel et un passage sur scène.

Avis aux humoristes ! Pour révéler les talents normands, les équipes du Théâtre à l'Ouest et du festival Rire en Seine collaborent pour organiser un Tremplin humour à Rouen (Seine-Maritime). Pour y participer, les candidats ont jusqu'au mardi 27 février 2018 pour se faire connaître en envoyant une vidéo par mail ou en prenant rendez-vous pour une audition. Si tous les genres de l'humour sont acceptés, il faut tout de même remplir quelques conditions pour pouvoir participer :

• Être né, avoir étudié ou vivre en Normandie

• Avoir entre 18 et 30 ans

• Proposer au moins 10 minutes de spectacle



L'occasion de monter sur scène

Parmi les candidatures, six personnes seront sélectionnées. "On ne peut pas prendre tout le monde, explique Mathilde Guyant, organisatrice de l'événement. Nous voulons donner la possibilité à des artistes qui veulent se lancer dans ce genre de se confronter à un concours qui leur est dédié." Les six finalistes seront déjà gagnants car ils participeront à une formation avec Alain Degois, l'homme qui a notamment formé Jamel Debbouze.

Le jeudi 12 avril 2018, ils monteront tous sur la scène du Théâtre à l'Ouest pour se produire dans le cadre des Zazimuts. C'est là que le gagnant sera désigné par le public et un jury de professionnels.

Les vidéos ou les demandes d'auditions sont à adresser par mail à contact@zoaques.com

