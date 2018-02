Tony Chapron privé d'arbitrage pendant trois mois

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé, jeudi 1er février 2018, une sanction de trois mois de suspension ferme à Tony Chapron, arbitre de Ligue 1 originaire de Normandie qui avait taclé un joueur lors d'un match entre Nantes et le PSG.

Son coup de pied à l'encontre d'un joueur lors de la rencontre Nantes-PSG du 14 janvier 2018 n'était pas passé inaperçu. Les réseaux sociaux s'étaient chargés de multi-diffuser son mauvais geste qui n'a pas non plus échappé aux membres de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnels qui s'est penchée sur cette affaire, jeudi 1er février 2018. Et dans la soirée, la sanction est tombée à l'encontre de l'arbitre Tony Chapron.

Sa dernière saison en Ligue 1

Natif de Flers dans l'Orne, il a écopé de trois mois fermes de suspension, et de trois mois avec sursis. Il pourra donc de nouveau arbitrer à compter de mai prochain, soit lors du dernier mois du championnat de Ligue 1. Au lendemain de son geste malheureux qu'il avait reconnu, il avait présenté ses excuses. Tony Chapron, 45 ans, bien avant ce match du 14 janvier, avait annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière à l'issue de cette saison 2017-2018.

