Rouen : après 10 ans de fermeture, enfin un avenir pour la rue de Lemery

Fermée depuis presque 10 ans à cause des risques d'effondrement de deux immeubles, la rue de Lemery, à Rouen (Seine-Maritime) va rapidement connaître un renouveau. Des bâtiments vont être détruits et remplacés par un immeuble de 29 logements neufs.

Elles sont là depuis tellement longtemps que les Rouennais n'y font même plus attention. Pourtant, elles n'embellissent pas le paysage et coupent une liaison stratégique entre la rue Lecanuet et le boulevard de la Marne. Mais leur présence est indispensable pour sécuriser les lieux. Elles, ce sont les grandes palissades métalliques qui ferment l'accès à la rue de Lemery.

Tout démolir pour reconstruire

Depuis bientôt dix ans, ce petit bout de rue est paralysé à cause de deux bâtiments qui menacent de s'effondrer "à cause d'inondations dans les sous-sols qui n'ont pas été traitées", selon Christine Rambaud, adjointe au maire en charge de l'urbanisme et notamment des situations de péril.

En effet, le 5 mai 2009, suite à des inondations souterraines, deux immeubles de la rue s'affaissent et laissent apparaître de grosses fissures structurelles. La ville doit prendre un arrêté de péril imminent et condamne l'accès à la circulation des véhicules et des piétons.

L'extrémité de la rue Saint-Patrice, du côté de la rue Jean-Lecanuet, est également condamnée depuis le mois de mai 2009. - ©Google2018

La situation a mis longtemps à évoluer à cause des procédures administratives et des multiples interventions d'experts. Mais une solution semble enfin avoir été trouvée, puisque la Ville a délivré un permis de démolition des immeubles dangereux et de reconstruction pour un nouveau programme de logements. La démolition pourra commencer une fois que la période de recours de deux mois sera terminée.

"Le groupe Édouard Denis a trouvé un accord avec tous les copropriétaires pour racheter les bâtiments", précise Christine Rambaud

Le projet de reconstruction semble déjà bien avancé, car le promoteur propose sur son site Internet une résidence comprenant 29 appartements, "du studio au quatre pièces". Selon ses prévisions, les premières livraisons se feront au troisième trimestre de l'année 2019.

La nouvelle résidence comprendra 29 logements du studio au T4, de 109 500 € à 364 500 €. - Edouard Denis

C'est seulement à partir de ce moment que les fameuses palissades disparaîtront et que la Ville pourra intervenir pour redonner un coup de jeune à la voirie et aux trottoirs. Les passants pourront donc longer la résidence baptisée" La Renaissance". Tout un symbole.

