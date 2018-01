Hockey sur glace : les Dragons de Rouen poursuivent sur leur lancée

Mardi 30 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se sont imposés chez les Lions de Lyon pour le compte de la 40ème journée de Saxoprint Ligue Magnus, sur le score de 3-0.

Le titre honorifique de champion de la saison régulière se rapproche. À trois matches de la fin de cette phase de championnat, les Dragons de Rouen ont signé une belle 10e victoire consécutive, le mardi 30 janvier 2018, sur la glace des Lions de Lyon (3-0) pour un match comptant pour la 40ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Nouveau blanchissage pour Pintaric

Le seul but du premier tiers est l'œuvre de David Wohlberg, en supériorité numérique sur un cafouillage (1-0). Après un deuxième tiers sans but, les Jaunes et Noirs doublent la marque en tout début de période sur un lancer lointain et précis de Florian Chakiachvili. Malgré une grosse domination aux lancers des Lyonnais, le gardien Matija Pintaric s'offre un nouveau blanchissage en effectuant 41 arrêts. Les joueurs de Fabrice Lhenry enfoncent même le clou avec un dernier but en cage vide marqué par Marc-André Thinel (3-0).

Au classement, les Dragons de Rouen profitent de la défaite de Grenoble pour prendre huit points d'avance, même si les Bruleurs de Loups ont encore un match en retard à jouer. Sans faux-pas, les Dragons s'assureront de finir à la première place. Prochain rendez-vous pour les Rouennais le mardi 6 février 2018 avec un déplacement chez les Scorpions de Mulhouse, sans le portier slovène Matija Pintaric, parti pour les Jeux olympiques avec sa sélection.

