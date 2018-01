Au tribunal de Rouen: trafiquant "pour dépanner"

Est jugé en comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) ce jour lundi 29 janvier 2018, un prévenu accusé d'acquisition, détention et cession de produits stupéfiants.

Le 22 octobre 2017, les gendarmes de Duclair reçoivent une lettre anonyme dénonçant les coupables activités du prévenu. Il vendrait régulièrement du cannabis et de l'héroïne à des clients très habituels. Intrigués, les enquêteurs vérifient la ligne téléphonique de l'individu et constatent que plusieurs centaines de communications et de messages ont été passés sur son téléphone portable et, fait aggravant, la quasi totalité de ces appels sont émis vers des personnes défavorablement connus des services de Police. Une perquisition est diligentée chez sa tante, qui a recueilli son neveu et chez laquelle il vit. On y découvre plusieurs sachets de produits stupéfiants alors que, présent sur place, il s'agite pour les dissimuler sous les yeux des policiers. On y trouve aussi une arme à feu et une importante somme d'argent.

C'était son médicament

Placé en garde à vue, il explique que, handicapé, il souffre de diverses douleurs que le cannabis et l'héroïne aident à calmer. Il déclare également ne pas faire commerce de ces produits, mais reconnaît en céder de temps en temps "pour dépanner". Son compte bancaire est vérifié, il y a déposé cinq mille euros depuis qu'il a perdu son emploi et son logement. Questionné sur ce point, il admet qu'il lui arrive de vendre de la drogue contre des travaux domestiques que les clients réalisent. Des témoins, entendus par les policiers, affirment avoir vu une dizaine de personnes qui vont régulièrement s'approvisionner en stupéfiants à son domicile et, qu'au cours de ces transactions, il se fait appeler "Saïd". "Je ne cherche pas à faire de l'argent, je dépanne", bredouille-t-il à la barre. A son casier judiciaire, trois mentions pour dégradations et outrages sont portées. Pour le Procureur, "Tous les faits concordent pour faire du prévenu un trafiquant". Sa défense rétorque: "Mon client est malade, il se débat pour survivre". Reconnu coupable, il écope de douze mois de prison avec sursis et d'une mise à l'épreuve de deux ans.

