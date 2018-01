Lycéens et enseignants appelés à manifester le 1er février 2018

Le 30 janvier 2018 à 14:05 Par : Amaury Tremblay

Les syndicats d'enseignants, les organisations lycéennes et les représentants de parents d'élèves appellent à la grève et à manifester jeudi 1er février 2018 à Rouen (Seine-Maritime). Ils dénoncent les réformes du bac et la mise en place de Parcoursup.