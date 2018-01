Le Mag aux concours des plaidoiries au Mémorial de Caen

Le 28 janvier 2018 à 17:10 Par : Thibault Deslandes

Les concours de plaidoiries étaient de retour au mémorial de Caen, du 26 au 28 janvier 2018. Trois jours pendant lesquels, des lycéens, des élèves avocats et des avocats venus de toute la France et parfois même de l'étranger ont défendu, à travers une cause minutieusement choisie, les droits de l'homme. Samedi 27 janvier, Tendance Ouest était présent au mémorial pour évoquer ces concours.