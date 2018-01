Hockey-sur-glace: déplacement périlleux à Lyon pour les Dragons de Rouen

Mardi 30 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se rendent à Lyon pour un match de la 40ème journée de Saxoprint Ligue Magnus. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30.

Sur neuf victoires consécutives en championnat, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) partent affronter les Lions de Lyon ce mardi 30 janvier 2018 pour le compte de la 40ème journée de Saxoprint Ligue Magnus à la patinoire Charlemagne à partir de 20h30.

Le marathon du mois de janvier se termine pour les Jaunes et Noirs qui auront au cours de cette période récupérés la première place au classement et remportés neuf victoires sur les onze possible et tenteront donc d'en prendre une dixième sur la glace des Lyonnais aujourd'hui 4ème.

Des Lyonnais à prendre au sérieux

Un bilan pour l'instant nettement à l'avantage des joueurs de Fabrice Lhenry qui ont remporté les trois premières rencontres 4-2, 6-4 et 1-0 lors du dernier match sur l'Ile Lacroix.

Reste à savoir dans quel état de forme se trouveront les Lyonnais qui ont remporté la victoire en Coupe de France à l'AccorHotels Arena ce dimanche 28 janvier 2018 en s'imposant sur les Rapaces de Gap sur le score de 2-0.

