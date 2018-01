À Rouen, la bibliothèque municipale des Capucins a rouvert ses portes

La bibliothèque des Capucins, à Rouen (Seine-Maritime), a rouvert ses portes au public le samedi 27 janvier 2018 après des rénovations.

Après plusieurs mois de travaux, la bibliothèque des Capucins met à nouveau ses fonds à la disposition du public. Célébrant l'inauguration après sa rénovation, le samedi 27 janvier 2018, Christine Argelès, première adjointe chargée de la culture à la mairie de Rouen, a rappelé que son ouverture datait de 1929. Cet édifice, bâti au XVIIe siècle, était, à l'origine, la chapelle du Couvent des Ursulines.

Des nouveautés pour le public

A l'intérieur, plus de 30 000 documents, du DVD à la bande dessinée, répartis sur 300 m². Les nouveautés sont principalement la multiplication par trois des places assises, l'augmentation du nombre de postes informatiques et, surtout, la création d'un espace jeunesse dédié aux enfants et la constitution d'un fonds consacré à la parentalité. L'enthousiasme de la directrice, Mélissa Maignan, était partagé par les familles présentes ce jour-là. Pour preuve, les formulaires d'inscription se sont accumulés tout au long de la journée.

