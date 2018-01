<sub>Tennis de table : le SPO Rouen de retour au Kindarena</sub>

Le mardi 30 janvier 2018, le SPO Rouen tennis de table est de retour au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) pour affronter le PPC Villeneuve, lors de la 9e journée de championnat de Pro AM

Lors de leur dernier match face à Chartres, les Rouennais (Seine-Maritime) ont subi une lourde défaite 3-0 contre les 4e au classement. Le mardi 30 janvier 2018, face à Villeneuve, les pongistes du SPO vont devoir se racheter devant leur public.

Duels de champions

La tache s'annonce délicate car, même si l'équipe de Villeneuve n'est que 8e avec deux victoires pour six défaites, elle est composée de Stéphane Ouaiche et Adrien Mattenet, deux anciens champions de France qui risquent de ne pas se laisser faire face à Emmanuel Lebesson, champion de France en titre, et ses coéquipiers.

Le rendez-vous est donné au Kindarena, à partir de 19h.

