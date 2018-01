Le grand écart olympique des réfugiés nord-coréens vieillissants de Corée du Sud

Au sud de la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées, une poignée de réfugiés nord-coréens vivent très près de leur ancien chez eux. Mais, aux jeux Olympiques d'hiver, ils réserveront leurs applaudissements aux équipes sud-coréennes.

Pendant et après la guerre de Corée, des milliers de Coréens qui avaient fui le Nord se sont établis à Cheongho-dong, l'un des ports de pêche les plus septentrionaux de la côte sud-coréenne.

La localité a été rebaptisée village "Abai", ce qui signifie "grand-père" dans le dialecte de Hamgyong, région dont bon nombre sont originaires.

Des athlètes nord-coréens participeront aux JO qui s'ouvrent au Sud le 9 février, rare moment d'apaisement dans les tensions provoquées par les ambitions nucléaires de Pyongyang.

Les premières générations arrivées au village Abai sont de moins en moins nombreuses. Les réfugiés ressentent des liens très forts avec le Nord où ils ont laissé de la famille. Mais après avoir passé le plus clair de leur vie dans la partie démocratique de la péninsule, ils s'identifient comme Coréens du Sud.

"Nous devons encourager notre équipe, car je suis un Sud-Coréen", dit Hwang Seung-Hwan, 81 ans, arrivé adolescent voici près de 70 ans.

Son ami Kim Kun-Wook, 83 ans, renchérit: "Je vis ici, alors bien sûr que je vais applaudir la Corée du Sud".

M. Kim a fui le Nord par une journée froide de l'hiver 1950 à l'âge de 16 ans, embarquant avec son père et son frère aîné sur un bateau de bois en compagnie d'une cinquantaine d'autres personnes. Il refusait de combattre dans les forces communistes de Kim Il-Sung.

Villégiature

Comme beaucoup, il pensait que la guerre serait terminée en quelques semaines et qu'il retrouverait sa mère et ses frères et soeurs dans la province de Hamgyong Sud.

"Mais l'armistice a été signée et je n'ai pas pu rentrer", explique à l'AFP ce chauffeur à la retraite. "Je suis toujours ici et je suis désormais grand-père".

La guerre de Corée s'est achevée sur un armistice plutôt qu'un traité de paix, si bien que les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. La péninsule est divisée sur 240 kilomètres par la DMZ.

Depuis lors, les petites maisons d'Abai n'ont guère changé, hormis les toitures aujourd'hui colorées.

Cheongho-dong et ses plages de sable fin, où a été tourné un feuilleton télévisé immensément populaire, est une villégiature de weekend. Ses rues étroites sont remplies de restaurants qui servent des plats de Hamgyong, tels des saucisses de porc ou des nouilles de sarrasin.

M. Hwang explique avec fierté que sa ville d'origine, Wonsan, à 146 kilomètres au nord, est "la meilleure ville portuaire".

Mais comme les relations entre citoyens des deux Corées sont interdites, les villageois n'ont jamais pu contacter leurs proches, sans parler de leur rendre visite.

Evoquant avec amertume les tensions qui secouent la péninsule depuis des décennies, ils espèrent que la présence du Nord aux JO augure d'un changement.

En 2017, Pyongyang a multiplié les tirs de missiles et mené son plus puissant essai nucléaire à ce jour. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un et le président Donald Trump ont échangé insultes personnelles et menaces apocalyptiques.

'Ouvrir la porte'

Cependant, Kim Jong-Un a tendu la main à Séoul le jour du Nouvel An, proposant d'envoyer ses sportifs au Sud, ce qui a permis la réouverture du dialogue et de désamorcer la situation.

"Nous sommes le même peuple", souligne M. Kim. "Cela serait décevant s'ils ne participaient pas. Ils sont tout près de la Corée du Sud. Il n'y a qu'une ligne qui nous sépare. Pourquoi ne viendraient-ils pas?"

Des centaines de représentants du Nord seront de la partie, avec, outre les athlètes, des artistes, des pom-pom girls et des journalistes.

Cela pourrait être l'occasion pour les Nord-Coréens de voir à quoi ressemble la vie au Sud et de nouer des contacts entre citoyens coréens, juge M. Hwang.

"Je crois que cela pourrait ouvrir une porte restée fermée jusqu'à maintenant".

M. Kim rêve de franchir un jour cette porte dans l'autre sens.

"J'aimerais vivre près de ma ville d'origine, que je sois pauvre ou riche, juste pour regarder l'ancienne plage", dit-il, un sourire s'élargissant sur son visage ridé.

Les souvenirs d'enfance affluent. "La petite colline, la plage et les deux montagnes que je gravissais toujours pour jouer. Ca serait bien d'y vivre. Plus j'approche la fin de ma vie, plus cela me manque. J'aimerais être enterré dans ma ville".

