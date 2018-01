Comment bien choisir ses vitres et fenêtres ?

Remplacer son simple vitrage contre du double vitrage permet de renforcer l'isolation et donc de réduire sa consommation énergétique. Il existe cependant une multitude de différences entre les produits.

"Le simple vitrage aujourd'hui, on oublie, c'est terminé." reconnaît Pascal Pillais, miroitier-vitrier à A.P.S Miroiterie Vitrerie. Les avantages du double vitrage sont désormais bien connus des particuliers, le fonctionnement parfois moins : deux vitres séparées par un espace d'air plus ou moins important, qui peut être rempli d'un gaz argon pour les plus isolants. "On peut jouer sur les épaisseurs des différents verres et sur l'espace d'air entre les deux vitrages." explique le vitrier. L'exposition à l'ensoleillement ou la recherche de plus de sécurité contre les infractions peuvent être des facteurs pour une vitre extérieure plus épaisse : "Le verre feuilleté est plus sécuritaire contre les infractions. Ce n'est pas incassable comme les publicités peuvent parfois le faire croire, mais c'est un retardateur." précise Pascal Pillais. "L'indicateur à vérifier sur ses carreaux, c'est le coefficient Ug. Plus le coefficient est bas, meilleure va être la qualité thermique." ajoute-t-il.

Vers du triple vitrage ?

Le changement de fenêtres est généralement complémentaire au remplacement des vitres, mais n'est pas obligatoire. Il existe en effet des solutions pour isoler les vieilles fenêtres : "Pour les fenêtres qu'on ne peut pas changer, on installe une ceinture en PVC avec une languette. Mais l'idéal c'est de changer les châssis." Un autre modèle d'isolation est en train d'émerger : le triple vitrage. Les prix restent cependant plus élevés à ce jour. "On est encore aux balbutiements ici alors qu'en Allemagne, ou l'écologie est plus avancée, c'est très commun. Mais on devrait se diriger vers ce modèle d'isolation thermique." espère Pascal Pillais.

