Rénovation énergétique : l'effort de se renseigner prime

Avant de se lancer dans des travaux visant à améliorer la performance de son logement, la prise de conseils est primordiale pour ne pas confondre les priorités, et donc perdre de l'argent.

Tous les professionnels du secteur le rappellent : il faut se renseigner avant de se lancer tête baissée dans des travaux visant à améliorer la performance énergétique de son logement. Le son de cloche est identique du côté de la Maison de l'habitat aux Rives de l'Orne à Caen (Calvados), un centre de ressources en partie dédiés à la prise d'informations.

Les aides évoluent

"Il est important de se renseigner pour établir une stratégie, bien cibler les priorités et saisir quelles sont les aides financières envisageables", explique Mathieu Leroux, animateur sur la thématique de la transition énergétique au sein de Caen la mer. Le conseil est d'autant plus précieux que la législation change. Le crédit d'impôt sur les portes d'entrée s'est ainsi arrêté au 31 décembre 2017.

Bien lire le DPE

Le point de départ, en cas d'achat d'un bien, doit être le Diagnostic de performance énergétique (DPE), document obligatoire dans le cadre d'une vente ou d'une location d'un bien immobilier. "Il est important de bien lire ce document, car il est aujourd'hui possible de passer d'une maison qui consomme 230 kWh/m² par an à 100." Il n'est pas rare que le DPE soit accompagné d'une liste de recommandations. Dans le porte-monnaie, la rénovation se fait alors favorablement sentir sur le long terme, avec des factures qui peuvent être divisées par deux, à condition bien sûr d'investir au départ. "L'idéal, c'est de pouvoir faire un maximum de travaux soit à la vente pour dynamiser la valeur de son bien, soit à l'achat, avant d'emménager", complète Reine Awadé, directrice de la Maison de l'habitat. Ces conseillers préconisent égalent de contacter au moins trois entreprises pour pouvoir comparer les devis et ne pas se faire surprendre d'un point de vue budgétaire.

Pratique. La Maison de l'habitat, 16 rue Rosa Parks à Caen. Tél. 02 31 38 31 38

