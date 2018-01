6 mois de prison ferme pour violence gratuite par désoeuvrement

Le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) a jugé mardi 23 janvier 2018 un individu accusé de violences avec arme et en réunion à Elbeuf.

Il est 4h du matin le 14 mai 2015 lorsqu'une patrouille de police croise, dans une rue d'Elbeuf (Seine-Maritime), un groupe de jeunes filles et garçons, passablement agités et ayant manifestement consommé un peu trop d'alcool. Ils crient, se bousculent et troublent ainsi la tranquillité du voisinage. Les policiers les interpellent avec grande difficulté, et doivent utiliser du gaz lacrymogène pour les calmer. Les plus actifs du groupe se rebellent devant ce qu'ils appellent une "agression" et s'en prennent aux voitures stationnées, tapant sur les véhicules à coups de pied et d'objets divers. Dans le groupe, Donovan Duboc, 27 ans, se fait remarquer comme le plus virulent de tous, armé de son plâtre et d'une béquille pour mieux porter les coups.

Les voisins s'en mêlent

Les bruits réveillent les voisins qui descendent et s'interposent pour défendre leurs véhicules. Tandis qu'une bagarre générale éclate, l'un des membres du groupe sort un couteau et blesse un riverain qui se verra octroyer une incapacité temporaire de travail de six jours à la suite d'un examen médical qui constate hématomes et contusions. La victime, entendue par les policiers, déclare avoir été menacée de représailles si elle portait plainte. "Tout ça c'est à cause de l'alcool", dit le prévenu à la barre. Pour la partie civile, "ces violences gratuites doivent être sanctionnées" et pour le Ministère Public, "le prévenu est démontré comme le plus violent du groupe". Sa défense note que "le prévenu n'a pas été assez lucide pour se contenir". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne à six mois de prison ferme.

