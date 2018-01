Calvados : le voleur opérait sur les parkings mais n'avait pas besoin d'argent

D'octobre à novembre 2017 un voleur sexagénaire a sévi sur les parkings de Merville-Franceville au nord de Caen (Calvados) et dans l'agglomération. Il avait pour habitude de forcer des voitures pour en voler les sacs à main afin de se servir des cartes bancaires qui pouvaient s'y trouver. Diabétique et cardiaque, c'est en fauteuil roulant que l'homme s'est présenté à l'audience du tribunal de grande instance de Caen mardi 23 janvier 2018.

Il va voler au volant de sa Mercedes

Au volant de sa Mercedes et sans aucun souci d'argent l'homme se rend sur des parkings afin d'y repérer les véhicules qui pourraient contenir quelque chose à voler. Il en fracture alors la portière. Sa prédilection va aux sacs à main. Lorsqu'il y trouve des cartes bancaires (avec contact) il se les approprie, s'en sert, et jette le reste dans la nature. Sur une vidéosurveillance on le voit nettement dégrader une voiture et voler deux sacs à main.

La psychiatrie ne peut rien pour lui

Finalement il est géolocalisé car il est en possession du téléphone portable d'une victime. Durant l'enquête et encore à la barre il "ne sait pas pourquoi il fait ça" les faits étant commis en récidive. L'expert psychiatre l'estime responsable de ses actes et reconnaît ne rien pouvoir faire pour lui. De plus lors de la perquisition sont retrouvés à son domicile une carabine 22 long rifle et une vingtaine de munitions.

Peine ferme requise mais indulgence du tribunal

Si le procureur requiert à son encontre 10 mois de prison ferme (au vu de ses antécédents et de son comportement dénué de toute compassion pour ses victimes) la cour se montre plus clémente. L'homme écope de 120 jours-amendes à 5 euros. Il a interdiction de détenir une arme durant 10 ans et sa Mercedes est confisquée. Il devra s'acquitter en tout de 488,82 euros de préjudices matériels, 800 euros de préjudices moraux et 700 euros de frais de dossiers.