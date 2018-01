Rouen : comment bien isoler son habitation ?

Pour gagner en efficacité énergétique, l'isolation de son habitation est un point essentiel. Elle peut prendre différentes formes selon les besoins : isolation des combles, par l'intérieur ou par l'extérieur.

C'est une technique qui se développe de plus en plus dans la région de Rouen (Seine-Maritime). Les propriétaires de maison sont nombreux à choisir d'isoler par l'extérieur pour améliorer les performances énergétiques du logement. "On n'est pas obligé de faire l'ensemble de l'habitation en isolation par l'extérieur", précise Gauthier Laculle, responsable des ventes au magasin Kbane, installé dans la zone commerciale de Barentin, et qui propose différentes prestations pour améliorer le confort de son habitation.

La solution pour ne pas trop investir d'un coût dans des travaux d'isolation, mais d'économiser quand même sur la facture de chauffage, "c'est par exemple d'isoler un pignon ou la face nord de la maison". "Des clients qui ont isolé par l'extérieur le mur qui abrite deux chambres ont rapidement ressenti la différence", poursuit Gauthier Laculle.

Embellir sa maison

Surtout, l'isolation par l'extérieur a l'avantage de renouveler l'aspect de la maison. "Il existe désormais de nombreux modèles de bardage en bois, mais aussi en fibrociment qui demande moins d'entretien, explique Gauthier Laculle, isoler par l'extérieur permet aussi d'éviter de perdre de la place dans la maison". Entre 15 et 20 cm sont, en effet, nécessaires pour l'isolation extérieure, "tout dépend des matériaux qui sont choisis". Parmi les autres avantages à ré-isoler sa maison, il y a le gain en terme phonique, "même si c'est difficile à quantifier, car le bruit passe un peu partout dans une habitation".

Enfin, pour Gauthier Laculle, isoler par l'extérieur ne fait pas tout, "puisqu'il faut aussi penser à isoler les combles perdus qui sont souvent liés à de mauvaises performances énergétiques".

