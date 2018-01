Ariane: l'un des deux satellites est "en bonne santé"

L'un des deux satellites lancés par Ariane 5, le SES-14, est "en bonne santé" et devrait pouvoir rejoindre l'orbite visée dans quelques mois, a annoncé vendredi l'opérateur luxembourgeois SES, au lendemain d'un lancement problématique.

"SES-14 est en bonne santé et en route, en dépit de l'anomalie" rencontrée au lancement depuis la Guyane française, a indiqué SES dans un communiqué. SES-14 est un satellite de télécommunication qui héberge en outre une charge scientifique pour le programme d'exploration de la Nasa intitulé GOLD (Global-scale Observation of the Limb and Disk).

