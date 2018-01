Hockey-sur-glace: Confirmer la bonne série à Chamonix pour les Dragons de Rouen

Mardi 23 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se déplacent chez les Pionniers de Chamonix pour le compte de la 38ème journée de Saxoprint Ligue Magnus. Coup d'envoi du match à 20h30.

Après leur importante victoire à domicile face aux Rapaces de Gap 5-1, dimanche 21 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reprennent la route direction Chamonix pour rencontrer les Pionniers pour un match de la 38ème journée de Saxoprint Ligue Magnus, à partir de 20h30 mardi 23 janvier 2018.

Toujours leader avec cinq points d'avance sur les Bruleurs de Loups de Grenoble (avec un match en plus) et une série de sept victoires consécutives en championnat, les Jaunes et Noirs rencontrent une équipe savoyarde qui pointe à la 11ème place du classement et qui reste sur une défaite chez les Scorpions de Mulhouse (6-2).

Dans les confrontations entre les deux équipes, sur quatre rencontres déjà disputées, les Rouennais se sont imposés à chaque fois (3-1 lors de l'ouverture de la saison, 5-0 et 6-3 en championnat et 4-2 lors des quarts de finale de la Coupe de France). De bonne augure pour ce match, sachant que les Bruleurs de Loups de rendront chez les Rapaces de Gap actuellement 3ème au classement.

