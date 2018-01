Calvados : parvenus à rejoindre l'Angleterre en fraude, ils sont ramenés en France

Dimanche 3 décembre 2017 dans la zone portuaire de Ouistreham au nord de Caen (Calvados), il est minuit lorsque trois individus parviennent à s'introduire dans un camion et embarquer à bord d'un navire en partance pour l'Angleterre.

Trois hommes, un Iranien et deux Irakiens âgés de 18, 25 et 28 ans ont été jugés en leur absence par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mardi 23 janvier 2018. Il leur est reproché, introduction non autorisée dans une zone portuaire et embarquement frauduleux à bord d'un navire. Les faits se sont déroulés en décembre dernier à Ouistreham au nord de l'agglomération.

Les passeurs payés entre 11 000 et 15 000 dollars

Cachés dans le camion embarqué pour l'Angleterre, ils débarquent à Plymouth où ils sont appréhendés et forcés de regagner le territoire français. Ils expliquent aux gendarmes qu'en réalité, ils étaient neuf dans le camion et avaient payé chacun de 11 000 à 15 000 euros leur passage. L'un d'eux, Irakien, se dit en danger de mort dans son pays.

3 750 euros d'amende prévue

Le procureur rappelle que ce genre de délit est passible d'une amende de 3 750 euros : "Mais où sont-ils en ce moment ? Peut-être ont-ils finalement réussi à retourner en Angleterre car sur le territoire français, ils avaient la volonté d'y demeurer dans l'illégalité". Il requiert un mois de prison avec sursis pour chacun d'entre eux. Le tribunal opte pour trois mois avec sursis.

